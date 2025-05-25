الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

إنجلترا الأبرز، مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

كاس العالم تحت 17
كاس العالم تحت 17 سنة، فيتو

أجريت اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي 

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي من مونديال الناشئين لتحديد بطل كل بطولة مصغرة من الـ4 مسابقات، بحيث يتبقى 4 فرق تتنافس من أجل التتويج بكأس العالم تحت 17 عامًا.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي لمونديال الناشئين بين الفرق الـ4 من أجل تحديد الفريق الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا،  إيران، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، كوريا الجنوبية 

أفريقيا: مصر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراغواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا.

 

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كاس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عام ا منتخب مصر إنجلترا فنزويلا هايتى

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