موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

السوبر المصري، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة، يأتي في مقدمتها حسم ملف السوبر المصري من حيث شكل البطولة في نسختها الجديدة، وسط توجه داخل مجلس الجبلاية لإقامتها من مباراة واحدة تجمع بطل الدوري الممتاز وهو النادي الأهلي أمام بطل كأس مصر وهو نادي الزمالك.

موعد مباراة السوبر المصري

وعلمت فيتو من مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، أي قبل أسبوع من انطلاق مسابقة مسابقة الدوري الممتاز، التي تحدد موعد انطلاقها يوم يوم 8 أغسطس.

ومن المقرر، أن يشهد اجتماع اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة، حسم كل ما يتعلق بالسوبر المصري، من حيث شكل البطولة وموعد ومكان إقامتها بشكل رسمي.

كأس السوبر المصري، فيتو

اتجاه باتحاد الكرة لإلغاء السوبر الرباعي

تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإقامة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري الممتاز والزمالك بطل كأس مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويأتي هذا التوجه من قبل مجلس الجبلاية، التزاما بلائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، التي تنص على أن تجمع مباراة السوبر المصري بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس مصر.

السوبر المصري في لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة، فيتو

استبعاد بطل كأس الرابطة من السوبر المصري

ووفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر المصري، فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة، ينوي إعادة الأمور إلى نصابها واحترام ما جاء في نص اللائحة وإقامة مباراة السوبر المصري بين بطل الدوري الممتاز (الأهلي) وبطل كأس مصر (الزمالك)، واستبعاد بطل كأس الرابطة والفريق الفائز بالكارت الذهبي من المشاركة في السوبر المصري، لأن ذلك يخالف اللائحة

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المصري القادمة بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، على أن يتحدد موعد المباراة في وقت لاحق.

تجميد عقد رعاية السوبر المصري مع مجلس أبوظبي

يذكر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، كان قد قرر تجميد العقد الموقع بين مجلس الجبلاية السابق برئاسة جمال علام، ومجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2024 - 2025 - 2026

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