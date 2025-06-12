سيراميكا كلوباترا يلتقي الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري

ضرب سيراميكا كلوباترا موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس عاصمة مصر.



وكان الأهلي (بطل الدوري المصري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، وبيراميدز (وصيف الدوري والكأس)، ضمنت تأهلها إلى البطولة الرباعية، بانتظار تحديد الفريق الرابع من خلال نتيجة نهائي كأس عاصمة مصر.

واكتمل نصاب الفرق الأربعة المشاركة في السوبر المصري، ليضرب موعدًا مع النادي الأهلي في مواجهة مرتقبة بنصف النهائي، بينما يلتقي الزمالك مع نادي بيراميدز (الأقرب للحصول علي الكارت الذهبي) في المواجهة الأخري.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون رد، ليتوج بلقب كأس رابطة الأندية المصرية "كأس عاصمة مصر" للمرة الثالثة على التوالي.

وبذلك يحقق سيراميكا لقب كأس الرابطة بالمسمى القديم والحالي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي من 4 نسخ بعد تتويج فيوتشر (مودرن سبورن) بلقب النسخة الأولى.



وسجل محمد رضا بوبو هدف سيراميكا كليوباترا الأول في الدقيقة 42، بعدما انطلق بالكرة من وسط الملعب بمجهود فردي ثم سدد الكرة من حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 80 سجل فخري هدف سيراميكا كليوباترا الثاني بعد تمريرة من إسلام عيسى وضعها لاكاي ببراعة داخل المرمى.



وكان سيراميكا كليوباترا، تأهل إلى دور النهائي على حساب الإسماعيلي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، والفوز إيابًا بهدف نظيف.

بينما حصد البنك الأهلي بطاقة تأهله إلى المباراة النهائية من كأس الرابطة المصرية، على حساب إنبي، حيث بعد الفوز بهدفين مقابل هدف ذهابًا وإيابًا.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025 إلى 25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين (سيراميكا).

- الوصيف 4 ملايين (البنك الأهلي).

-الثالث 2 مليون (الإسماعيلي).

-الرابع 1.5 مليون (إنبي).

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