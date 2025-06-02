الكاس يسلم مجلس الجبلاية خطة إعداد منتخب مصر لمونديال الناشئين.. أربعة تجمعات للفراعنة تبدأ من يوليو.. 10 مباريات دولية مع مدارس مختلفة

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إنطلاقها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل

الكاس ينتهي من تجهيز برنامج إعداد منتخب الناشئين

وشهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات بين وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، مع أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، ووليد مهدي المدير الإداري لمنتخب الناشئين، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة، ومناقشة خطة إعداد الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم، لاسيما أن مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، لديه رغبة قوية في تجهيز الفريق بشكل قوي، يؤهله للظهور بمظهر مشرف في منافشات كأس العالم بما يليق بمصر ومكانتها الكروية افريقيًا وعربيًا.

وخلال الاجتماع عرض أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين برنامج إعداد منتخب الناشئين على وليد درويش المشرف على الفريق وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة

جلسة الكاس مع وليد درويش وعلاء نبيل، فيتو

تفاصيل برنامج إعداد منتخب الناشئين لمونديال قطر

تضمن برنامج إعداد منتخب مصر تحت 17 سنة، لبطولة كأس العالم الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، الخطوط العريضة في خطة إعداد الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم بقطر

أربع معسكرات لمنتخب الناشئين قبل المونديال

وجاء في التصور الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي الجبلاية، أن الفريق يجب أن يدخل معسكرا تدريبيا مغلقا مرة كل شهر مدته أسبوع على الأقل، على أن يكون موعد المعسكر الأول في شهر يوليو المقبل، عقب إنتهاء جميع اللاعبين من تأدية إمتحانات نهاية العام الدراسي، ومعسكر في أغسطس وأخر في سبتمبر، على أن يقام المعسكر الأخير في شهر أكتوبر وهو معسكر الإعداد للمونديال، والذي طلب أحمد الكاس ألا تقل مدته عن أسبوعين، أن ينطلق في القاهرة لمدة أسبوع، فيما ينتقل المعسكر إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل إنطلاق مباراته الأولى في المونديال بأسبوع

معسكرات منتخب الناشئين، فيتو

الكاس يطلب 10 مباريات ودية

برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، تضمن رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل إنطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل إنطلاق ماراثون المونديال

وعلمت فيتو، أن المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، طلب خوض المواجهات العشر الودية مع منتخبات أوربية وعربية وآسيوية، إلى جانب مباراتين على الأقل مع منتخبات أكريكا الجنوبية، خاصة أنه سيواجه في دور المجموعات منتخبي فنزويلا وهايتي

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

مجلس الجبلاية إعتمد في إجتماعه الأخير السبت الماضي، البرنامج الذي قدمه أحمد الكاس لتجهيز منتخب الناشئين لبطولة كأس العالم، ولكنه إصطدم بالإعتماد المالي لتنفيذ البرنامج بسبب قلة الموارد المالية وأزمة السيولة التي يعاني منها اتحاد الكرة في الأونة الأخيرة، إلا أن هاني أبو ريدة طمأن أحمد الكاس، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل توفير كافة إحتياجات الجهاز الفني من معسكرات ومباريات ودية من أجل الإستعدادا جيدا لمونديال قطر

مخاطبة منتخبات عربية لمواجهة منتخب الناشئين

وكلف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات في الجبلاية، ببدء إتصالاته مع عدد من الاتحادات العربية في آسيا وافريقيا من أجل خوض مباريات ودية أمام منتخب الناشئين خلال الفترة القادمة، إستعدادا لمونديال الناشئين مثل السعودية وقطر والإمارات وتونس الجزائر

مجموعة مصر في مونديال الناشئين

وكانت أسفرت قرعة كأس العالم للناشئين، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلا من إنجلترا وفنزويلا وهايتي

كأس العالم للناشئين، فيتو

48 منتخبا في كأس العالم للناشئين

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي والنهائي من مونديال الناشئين لتحديد بطل كل بطولة مصغرة من الـ4 مسابقات، بحيث يتبقى 4 فرق تتنافس من أجل التتويج بكأس العالم تحت 17 عامًا.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي لمونديال الناشئين بين الفرق الـ4 من أجل تحديد الفريق الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين، فيتو

الكاس يعلق على مجموعة مصر بمونديال الناشئين

وفي تعليقه على مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين، قال أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أن مجموعة مصر في المونديال، المقرر إقامتها في قطر ليست سهلة حيث إن جميع المنتخبات التي تصل إلى هذه المرحلة تعد الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف أحمد الكاس: "أن منتخب مصر لديه طموح كبير في بطولة كأس العالم للناشئين، ولا يوجد لدينا شيء يسمى تمثيل مشرف".

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