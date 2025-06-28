الأزهر: امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب العلمي جرى في أجواء من الانضباط والهدوء (صور)

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2024/2025، في أجواء اتسمت بالانضباط والهدوء، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

قيادات الأزهر يتابعون امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب القسم العلمي بجميع المحافظات في أجواء اتسمت بالانضباط والهدوء



وفي إطار جهود قيادات الأزهر لضمان حسن سير الامتحانات والتزام اللجان بالإجراءات والتعليمات المنظمة، تفقد أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان البنين والفتيات بمدينة قليوب بمنطقة القليوبية الأزهرية، مؤكدًا أن الأزهر يولي هذه المرحلة عناية خاصة، ونتابع بأنفسنا لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب، مع الالتزام التام بالتعليمات التي تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي محافظة الأقصر، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة فتيات الدير بمدينة إسنا شرق، للوقوف على مدى انضباط اللجان وسير الامتحان، مشيدًا بانضباط الطلاب والعملية الامتحانية بشكل عام، والجهود المبذولة داخل اللجان، والالتزام الملحوظ من الجميع، مؤكدا أن المتابعة مستمرة حتى آخر يوم في جدول الامتحانات لضمان سيرها بأعلى درجات الدقة والانضباط.

كما تابع الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، لجنتي بنين وفتيات الخصوص بالقليوبية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تسهم في سرعة حل أي ملاحظات، مبينا أن قطاع المعاهد حريص على توفير كل السبل التي تضمن راحة الطلاب وسلاسة سير الامتحانات.

وفي الغربية، تابع أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد لشؤون التعليم، أعمال الامتحانات بلجان بنين وفتيات قطور، وبنين الأحمدي، إلى جانب لجان التوثيق الشفهي للقرآن الكريم والحديث الشريف، مؤكدًا أن الامتحانات الشفوية تحظى باهتمام خاص لضمان دقة التقييم، ونحن نتابع كل التفاصيل بالتنسيق مع المناطق الأزهرية لضمان عدالة الامتحان وانضباطه.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (60,147 طالبًا و40,567 طالبة).



وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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