السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي بحي التفاح

مستشفي المعمداني،فيتو
مستشفي المعمداني،فيتو

أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بسقوط 3 شهداء جدد بينهم طفلان إثر تجدد القصف الإسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأوضح المصدر ارتفاع عدد الشهداء في القصف على حي التفاح شرقي غزة إلى 20 بينهم 9 أطفال.

وكشفت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 58 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وقبل وقت سابق قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت: إن مستشفيات القطاع استقبلت 81 شهيدا و422 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

في غضون ذلك، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، يوم الخميس، إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

 

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

 

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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إسرائيل الصحة في غزة اللاجئين الفلسطينيين المعمداني حي التفاح سلطات الإحتلال فلسطين

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