"صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، نادي بورسعيد الرياضي، وذلك للوقوف على أعمال التطوير الجارية ومتابعة حالة المنشآت الرياضية بالنادي، والاطلاع على الاحتياجات الفنية والإدارية لدعم النادي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار والنائبة الدكتورة أمل عصفور، ورئيس مجلس إدارة النادي.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد والنائب حسن عمار، فيتو

محافظ بورسعيد وزير الشباب والرياضه يتفقدان مرافق نادي بورسعيد الرياضي

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من مرافق النادي والذي تم نقله من أرض استاد بورسعيد الى موقعه الحالي، حيث استمعا إلى شرح مفصل من مجلس إدارة النادي حول أبرز التحديات التي تواجهه، وسبل النهوض بالأنشطة الرياضية والخدمية المقدمة للأعضاء، فضلٱ عن نسب التنفيذ الحالية في الصالة الرياضية وحمام السباحة والمناطق الاستثمارية والترفيهية بالنادي.

اعمال التطوير بنادي بورسعيد الرياضي، فيتو

وزير الشباب يؤكد على توفير افضل المنشآت الرياضيه

و أعرب وزير الشباب والرياضة عن حرصه لزيارة نادي بورسعيد الرياضي، والاطلاع على أعمال التطوير الجارية فيه،مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل توفير أفضل المنشآت والخدمات للشباب المصري وأعضاء النادي.

محافظ بورسعيد ووزير الشباب يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي، فيتو

وزير الشباب والرياضة يشيد بسرعة التجهيزات في نادي بورسعيد الرياضي

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة التجهيزات التي شهدها النادي الرياضي ومؤكدا على مواصلة دعمه لحين الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية والتجهيزية بنادي بورسعيد الرياضي والذي يدعم العديد من الرياضيات وأبرزها رياضة كرة اليد.

محافظ بورسعيد ووزير الشباب والرياضة يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي، فيتو

الدولة تهتم بشكل كبير بدعم البنية التحتية الرياضية

وعلى جانب متصل شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تولي اهتمامٱ كبيرٱ لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية.

خلال جوله وزير الشباب لتفقد نادي بورسعيد الرياضي، فيتو

واختتم وزير الشباب والرياضه حديثه بأن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لضمان الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، ليصبح النادي صرحًا رياضيًا متكاملًا يخدم أعضاءه وجميع شباب بورسعيد، ويوفر لهم بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

محافظ بورسعيد ووزير الشباب والرياضه والنائب حسن عمار، فيتو

محافظ بورسعيد يشكر وزير الشباب لدعمه للانشاءات الرياضيه

ومن جانبه، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالشكر لوزير على دعمه الكبير للانشاءات والتجهيزات التي جرت بنادي بورسعيد الرياضي والذي يعد إضافة كبرى للأندية الرياضية داخل محافظة بورسعيد، ومؤكدا أنه سيتم تكثيف الجهود لاستكمال العمل بالنادي، مشيدٱ بالجهود المثمرة التي ساهمت في تذليل المعوقات للوصول لهذه المرحلة من التجهيزات الانشائية بالنادي الرياضي

نواب بورسعيد يشكرون وزير الشباب والرياضه ومحافظ بورسعيد

ومن جانبهما، توجها النائبين الدكتور محمود حسين والاستاذ حسن عمار، بخالص الشكر لوزير ولمحافظ بورسعيد، على دعمهما الكبير لمشروع إنشاء وتطوير نادي بورسعيد الرياضي، حيث أشاد النائبين بالجهود المثمرة في تجهيز الصالة الرياضية لكرة اليد والدعم المادي المقدم من الوزير والمحافظ لتسريع وتيرة العمل بالنادي.

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