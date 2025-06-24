التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجالات التدريب والتأهيل، وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب بحث فرص تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل داخل مختلف الجهات الحكومية كما شهد الاجتماع التطرق إلى تحديث الهياكل التنظيمية للجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس التنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس التنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون

وزارة الرياضة تطلق رحلات “اكتشف مصر” للشباب والطلائع بمدينة دهب

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة، الفوج الثاني من المبادرة القومية "اكتشف مصر – Explore Your Egypt" بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة مجموعة من النشء ومرافقيهم من مختلف محافظات الجمهورية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس التنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون

وتهدف مبادرة “اكتشف مصر” إلى:" إتاحة الفرصة أمام الشباب المصري لاكتشاف معالم وطنهم، والتعرف على أهم الإنجازات والمشروعات القومية، ودعم قيم المواطنة والعمل التطوعي، فضلًا عن المساهمة في تنشيط السياحة الداخلية، لا سيما السياحة البيئية، بما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في وعي الشباب ودورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة".

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب

ويعتمد برنامج "Explore Your Egypt" على أربعة محاور رئيسية:( التعريف بأهم الإنجازات والمشروعات القومية، غرس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء والشباب، تعزيز قيم المواطنة والانتماء، تنشيط السياحة العامة، وخاصة السياحة البيئية).

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل: " تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الشباب تجاه الهوية المصرية، المساهمة في إعادة السياحة إلى مكانتها الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل القومي، دعم مفهوم العمل التطوعي كأحد أدوات التنمية المجتمعية المستدامة، تقديم أنشطة ترفيهية وتثقيفية مبتكرة تُنفذ في ميادين عامة ومناطق أثرية وطبيعية، رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الموارد الطبيعية".

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب

وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ حملات بيئية وتوعوية، تشمل: ( حملات لنظافة وتجميل الشواطئ، التوعية بأهمية المحميات الطبيعية وسبل الحفاظ عليها، تنظيم ورش عمل وأنشطة ميدانية وزيارات ثقافية، إلى جانب عروض ترفيهية وسينمائية تُنفذ في الهواء الطلق، مشاركة موسعة وتأثير مجتمعي واسع ).

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب

ومن المقرر أن تستهدف المبادرة مشاركة نحو 12,000 مشارك مباشر من النشء والشباب المصريين والأجانب، على أن يتخطى عدد المستفيدين بشكل غير مباشر أكثر من 20 مليون مشاهد عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، بما يُسهم في نشر رسائل المبادرة على نطاق أوسع.

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من 18 حتى 30 عامًا، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الترفيه والمعرفة والتوعية المجتمعية، بما يعزز من وعي المشاركين بتاريخ مصر وحضارتها، ويُرسخ لديهم شعور الفخر والانتماء الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "اكتشف مصر – Explore Your Egypt" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تُجسد توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري، من خلال برامج نوعية تُعزز الوعي وتنمي الانتماء وتُرسخ القيم الوطنية لدى النشء والشباب.

وأضاف: "الانطلاقة السابعة للمبادرة تؤكد على نجاح واستدامة البرنامج، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم محتوى تفاعلي وتثقيفي يعيد ربط الشباب بجذورهم الحضارية، ويعزز من دورهم الفاعل في بناء وطنهم، مستلهمين روح المبادرة والانتماء والعمل الجماعي."

وتابع« صبحي »: إن مبادرة اكتشف مصر ليست مجرد رحلة، بل مشروع وطني متكامل يُسهم في إعداد جيل واعٍ، معتز بهويته، قادر على قيادة المستقبل، ونفخر بالوصول إلى آلاف المشاركين وملايين المتابعين، مما يُترجم أثر البرنامج على أرض الواقع."

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