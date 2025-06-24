الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج "مشواري" بـ15 محافظة ضمن مبادرة "بداية"

واصلت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تنفيذ تدريبات برنامج "مشواري"، والذي يهدف لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

تضمن التدريب عددًا من المهارات المهمة، مثل مهارة التقبل والعمل الجماعي والعمل في فريق والتحفيز واتخاذ القرار وتعلم كيفية التعلم وغيرها من المهارات الحياتية.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج مشواري بـ15 محافظة

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور الهام الذي يلعبه برنامج "مشواري" في تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير مهارات الأطفال والشباب ليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضًا في كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادرة على النهوض بالدولة.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج مشواري بـ15 محافظة

أشرف صبحي يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث آفاق جديدة للتعاون بما يخدم الأجندة الوطنية في تمكين الشباب، ودعم القضايا السكانية والتنموية، وتعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج مشواري بـ15 محافظة

ناقش الجانبان خلال الاجتماع الترتيبات الخاصة بالإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشباب، التي من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، ومقترح دمج المكون الرياضي داخل أندية السكان (PACs)، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي باستخدام الرياضة كأداة توعوية وتثقيفية في القضايا السكانية والصحية.

أشرف صبحي يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

كما شهد اللقاء تم بحث آليات التعاون في تنفيذ برنامج الفنون التنموية ومسابقة “إبداع”، من خلال دعم مكون ثقافي يعكس دور الفنون في خدمة أهداف التنمية المجتمعية وتمكين الشباب.

أشرف صبحي يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

كما تطرق اللقاء إلى التقدم المحرز في مجالات تمكين الشباب في العمل المناخي وتطوير المهارات الخضراء، في ضوء استعدادات مصر للمشاركة في فعاليات المناخ الدولية، والتوسع في الشراكات الداعمة لدور الشباب في هذا الملف الحيوي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان كأحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، مشيرًا إلى الحرص على استدامة التعاون وتعزيز البرامج التي تستهدف بناء قدرات الشباب والنشء، وفقًا لأهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس التنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي.

تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجالات التدريب والتأهيل، وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب بحث فرص تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل داخل مختلف الجهات الحكومية.. كما شهد الاجتماع التطرق إلى تحديث الهياكل التنظيمية للجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس التنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

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