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رياضة

الكرة الطائرة، الزمالك يدرس الاستغناء عن سابين حسن عابد

سابين حسن عابد، فيتو
سابين حسن عابد، فيتو

الكرة الطائرة، يدرس مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتخاذ قرار بالاستغناء عن سابين حسن عابد لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي، وعدم تجديد تعاقدها لمواسم إضافية.

وكشف مصدر داخل النادي، أن الزمالك يبحث الاستغناء عن اللاعبة لأسباب غير فنية، خاصة وأن هناك حالة من الغضب تجاه والدها حسن عابد الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة.

وقدمت اللاعبة مستوى مميز مع الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، وساهمت في فوز فريقها بلقب البطولة الأفريقية على حساب النادي الأهلي.

معسكر منتخب الكرة الطائرة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الجديد ماركو بونيتا، عن قائمة المنتخب المقرر دخوله معسكر، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم بالفلبين.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

 عبدالله عبد السلام - محمد عادل دولا - عبد الحليم عبو - أحمد سعيد - أحمد عزب - ياسين محمد - سيف عابد - أشرف اللقاني - حمزة الصافي - عبد الرحمن الشحات - محمد المهدي - عبد الرحمن سعودي - مصطفى جابر - زياد أسامة - حمادة عثمان - محمد عسران - محمد رضا - ياسين أشرف أبو الحسن - محمد أبو جبل - عبد الرحمن الحسيني.

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