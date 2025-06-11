اتحاد الكرة الطائرة يدرس إيقاف عبد الله عبد السلام

الكرة الطائرة، يدرس مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، اتخاذ قرار بإحالة عبدالله عبد السلام لاعب السويحلي الليبي، للتحقيق وإيقافه بشكل مؤقت، بعد رفضه تمثيل منتخب مصر في بطولة العالم المقبلة والمقرر إقامتها في الفلبين.

وعلمت “فيتو”، أن هناك أصواتا داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، طالبت بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق بعد رفضه تمثيل منتخب مصر، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يعتذر فيها عن عدم الانضمام للمنتخب في البطولات الدولية والقارية.

اللاعب تقدم باعتذار للجهاز الفني للمنتخب الوطني

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة الطائرة، أن هناك توجها لاتخاذ قرارات صارمة ضد اللاعب، منها الإيقاف والغرامات المالية، للتأكيد على أن تمثيل منتخب مصر شرف لكل اللاعبين وواجب وطني لا يجوز التهرب منه.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة في بيان رسمي، أن اللاعب تقدم باعتذار للجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن عدم الانضمام لقائمة المنتخب لظروف خاصة دون الإفصاح عن طبيعة تلك الظروف.

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