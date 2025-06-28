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رياضة

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

زغلول صيام
زغلول صيام

أصبحت في حاجة ماسّة إلى حبوب الضغط يوميًا من كثرة التصريحات التي أتابعها، والتي من شأنها أن ترفع الضغط والسكر وكل شيء… تابعت تفاصيل زيارة الصديق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى مدينة بورسعيد لتفقد الإنشاءات في استاد بورسعيد، رفقة السيد المحافظ، ورجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس المصري، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة البرلمان، ولفيف من نواب بورسعيد المحترمين…

وقبل أن أدخل في الموضوع ذاته، والحديث عن فوائد المشروع وأشياء أخرى، أُبادر بسؤال: مين اللي هيلعب في استاد بورسعيد؟! والكل يعلم أنه منذ أول فبراير 2012، ولم تُقم مباراة في بورسعيد… 13 سنة وخمسة شهور بالتمام والكمال لم تُلعب مباراة هناك… وفشلت كل الجهود في عودة كرة القدم إلى مدينة بورسعيد الباسلة… تعاقبت الوزارات، واتحادات كرة القدم، والنواب، والمحافظين، ولم يحدث جديد…

هل ستظل المدينة تُعاقَب على ذنب انتهى منذ 13 عامًا، وعوقب المتسببون عنه؟! حتى هناك إفراج لحسن السير والسلوك!!… لو ركز النواب، وسيادة النائب محمود حسين، على عودة النشاط الكروي إلى بورسعيد، لكان أفضل مليون مرة من ألف استاد!!

فريق المصري يعيش مهاجرًا ما بين الإسكندرية ومدن أخرى للعب فيها، بعد أن فشلت كل الجهود في أن يعود إلى بيته من جديد… 13 سنة لم تكن كافية لعودة السعة الجماهيرية كاملة في ملاعبنا… ومن فضلكم لا تتهموا الأمن، لأن الأمن بريء من هذا، في ظل لوائح مطاطية، وعدم تفعيل قرارات النيابة إبان حادثة بورسعيد في ملاعبنا…

عظيم جدًا أن يكون هناك استاد جديد في بورسعيد – لست ضد هذا – ولكن الأعظم أن تعرف الحكومة كيف تستثمر القرش اللي تحت يديها!!

لابد أن تكون هناك مصالحة شاملة إذا كنا جادين في نهضة كرة القدم المصرية، وأن تعود الحياة الكروية إلى مدن القناة: بورسعيد والإسماعيلية، بدلًا من أن تصبح الملاعب خاوية على عروشها…

أعلم أن انتخابات النواب على الأبواب، ولابد من مغازلة جماهير بورسعيد العاشقة لكرة القدم، ولكن ليس الاستاد هو الحل… لا يُعقل أكثر من عشر سنوات في برلمان مصر وتعجز عن حل أزمة فريق المصري…

آسف، سأعود لتناول حبوب الضغط… لأن العُمر لم يعد يحتمل تلك التصريحات…

أبوه! ماذا فعلت الوزارة، والسيد رئيس لجنة شباب برلمان مصر، في تلاعب الأندية في عقود لاعبيها؟! وذُكر عقد زيزو أبو خمسة ملايين جنيه مع الأهلي… الرحمة من عندك يا رب!

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استاد بورسعيد الجديد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي محافظ بورسعيد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

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