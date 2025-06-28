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أخبار مصر

فريق طبي يجري جراحة تثبيت كسر لمريض 79 عاما بكلية واحدة بمستشفى وادى النطرون

مستشفى وادى النطرون
مستشفى وادى النطرون

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح جديد يضاف إلى سجل إنجازات مستشفى وادي النطرون التخصصي.
 وقال الدكتور بسام الجوهري مدير مستشفى وادي النطرون التخصصي، إن فريق العظام بالمستشفى قد نجح في إجراء جراحة رد مغلق وتثبيت كسر أعلى الفخذ الأيمن باستخدام مسمار نخاعي لمريض يبلغ من العمر ٧٩ عامًا.

وأوضح أنه تبين بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة أن المريض يعاني من ضغط وسكر وكلية واحدة، مما يستدعي دقة عالية واحترافية في التعامل الجراحي والتخديري.

كما نوه "الجوهري" أنه تم إجراء العملية بنجاح كامل ودون مضاعفات، في ظل متابعة دقيقة بما يعكس إلتزام المستشفى بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

جراحة استبدال مفصل ثنائي القطبين لمريضة تعاني من كسر بالفخذ

وكانت  وزارة الصحة أعلنت أن مستشفى كفر شكر التخصصي أجرت  لأول مرة جراحة استبدال مفصل ثنائي القطبين لمريضة تعاني من كسر بالفخذ.

وأكدت وزارة الصحة أنه نجح الفريق الطبي بقسم العظام تحت قيادة الدكتور راشد حشاد فى إجراء عملية جراحية لاستبدال مفصل الحوض بمفصل صناعي ثنائي القطبين لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من كسر حاد في مفصل الفخذ.

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وقالت وزارة الصحة أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، دخلت المريضة إلى العمليات، وبعد جراحة استغرقت عدة ساعات تمت الجراحة بنجاح دون مضاعفات تذكر، وتحسنت حالة المريضة بشكل ملحوظ وبدأت المشي على المفصل الصناعي.

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