نجاح طبي بمستشفى العامرية العام في إنقاذ طفل من الفشل الكلوي المزمن

أعلنت وزارة الصحة تمكن الفريق الطبي بقسم الكلى في مستشفى العامرية العام بالإسكندرية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كان يعاني من فشل كلوي مزمن، بعد تعذر علاجه في عدد من مستشفيات الجمهورية.

فشل جميع محاولات تركيب قسطرة غسيل كلوي

وتابعت وزارة الصحة: “كان الطفل يخضع لجلسات غسيل دموي منذ 4 سنوات، لكنه توقف عن تلقي العلاج لأكثر من أسبوع نتيجة فشل جميع محاولات تركيب قسطرة غسيل كلوي، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية”.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحالة تم استقبالها في المستشفى بعد التنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الطفل وصل في حالة حرجة، ويعاني من تهديد مباشر لحياته بسبب عدم انتظام جلسات الغسيل الكلوي.

وبجهود فريق قسم الغسيل الكلوي، نجح الأطباء في تركيب قسطرة وريدية بمنطقة الوريد الحرقفي الأيسر (Left External Iliac Vein) باستخدام الموجات فوق الصوتية وأشعة السونار، في تدخل طبي دقيق أجري مساء الجمعة الماضية.

وتمت العملية مع اتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى، نظرًا إلى ضعف مناعة الطفل الشديدة بسبب الأنيميا ونقص المناعة المكتسبة (HIV).

وبعد نجاح العملية، استقرت الحالة، وبدأ الطفل في تلقي جلسات الغسيل الدموي بانتظام، وسط متابعة طبية دقيقة من فريق المستشفى.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه لأول مرة بالسلوم التخصصي تم إجراء عملية دقيقة لإنقاذ حياة مريض من نزيف بالمخ.

الفحوصات الطبية العاجلة كشفت عن نزيف حاد بالمخ

وأفاد الدكتور رضا بكر مدير مستشفى السلوم التخصصي، أن عيادة المخ والأعصاب بالمستشفى قد استقبلت حالة طارئة لمريض يبلغ من العمر ٨٠ عامًا، حيث كشفت الفحوصات الطبية العاجلة عن نزيف حاد بالمخ.

وقال إنه على الفور قام الفريق الطبي برئاسة الدكتور عاصم درويش بإدخال الحالة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية رفع ضغط النزيف تحت الأم الجافية على الناحية اليمنى من المخ، وهذا الإجراء يتم لأول مرة في المستشفى.

وأكدت أنه تم خروج المريض إلى قسم الرعاية المركزة بدون مضاعفات، وقد أبدى المريض تحسنه التام.

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