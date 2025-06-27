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لأول مرة، مستشفى كفر شكر التخصصي يجري جراحة استبدال مفصل ثنائي القطبين

مستشفى كفر شكر التخصصي
مستشفى كفر شكر التخصصي
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أعلنت  وزارة الصحة أن مستشفى كفر شكر التخصصي أجرت  لأول مرة جراحة استبدال مفصل ثنائي القطبين لمريضة تعاني من كسر بالفخذ.

أكدت وزارة الصحة أنه نجح الفريق الطبي بقسم العظام تحت قيادة الدكتور راشد حشاد فى إجراء عملية جراحية لاستبدال مفصل الحوض بمفصل صناعي ثنائي القطبين لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من كسر حاد في مفصل الفخذ.

وقالت وزارة الصحة أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، دخلت المريضة إلى العمليات، وبعد جراحة استغرقت عدة ساعات تمت الجراحة بنجاح دون مضاعفات تذكر، وتحسنت حالة المريضة بشكل ملحوظ وبدأت المشي على المفصل الصناعي.

أعلنت وزارة الصحة تمكن الفريق الطبي بقسم الكلى في مستشفى العامرية العام بالإسكندرية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كان يعاني من فشل كلوي مزمن، بعد تعذر علاجه في عدد من مستشفيات الجمهورية.

فشل جميع محاولات تركيب قسطرة غسيل كلوي

وتابعت وزارة الصحة: “كان الطفل يخضع لجلسات غسيل دموي منذ 4 سنوات، لكنه توقف عن تلقي العلاج لأكثر من أسبوع نتيجة فشل جميع محاولات تركيب قسطرة غسيل كلوي، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية”.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحالة تم استقبالها في المستشفى بعد التنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الطفل وصل في حالة حرجة، ويعاني من تهديد مباشر لحياته بسبب عدم انتظام جلسات الغسيل الكلوي.

 

وبجهود فريق قسم الغسيل الكلوي، نجح الأطباء في تركيب قسطرة وريدية بمنطقة الوريد الحرقفي الأيسر (Left External Iliac Vein) باستخدام الموجات فوق الصوتية وأشعة السونار، في تدخل طبي دقيق أجري مساء الجمعة الماضية.

وتمت العملية مع اتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى، نظرًا إلى ضعف مناعة الطفل الشديدة بسبب الأنيميا ونقص المناعة المكتسبة (HIV).

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وبعد نجاح العملية، استقرت الحالة، وبدأ الطفل في تلقي جلسات الغسيل الدموي بانتظام، وسط متابعة طبية دقيقة من فريق المستشفى.

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مستشفي كفر شكر وزارة الصحة مفصل الفخذ

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