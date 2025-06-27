الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الاحتلال في غزة إلى 56.3 ألف شهيد و132.6 ألف مصاب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 56,331 شهيدا و132,632 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

سكان غزة مهددون بالموت عطشًا

في غضون ذلك، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، أمس الخميس، إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

 

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

 

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة بغزة العدوان الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين الفلسطينيين أونروا سكان غزة غزة

مواد متعلقة

7 شهداء و10 مصابين في قصف إسرائيلي على شرق غزة

نتنياهو يتهرب من المحكمة بعقد اجتماع أمني بشأن غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 188 ألف شهيد ومصاب

الأونروا: سكان غزة مهددون بالموت عطشًا
ads

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

خصخصة الجامعات الحكومية، "الوزراء" يكشف الحقيقة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وعمان والأمم المتحدة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

5 أندية تفشل في حصد نقطة في مونديال الأندية 2025

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

الكرملين: استقبال إستونيا طائرات تحمل أسلحة نووية تهديد مباشر لروسيا

قبل لحظات من الدفن، سيدة تكتشف أن الجثمان ليس لوالدتها بالغربية

خدمات

المزيد

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية