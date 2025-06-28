لأول مرة، مصر تستضيف اجتماعًا رسميًّا لمجموعة العشرين

بناء على التفاهمات التى جرت بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، توصل السفير راجى الإتربى، الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، ونظيره الجنوب أفريقى الى اتفاق نهائى بشأن قيام مصر باستضافة وتنظيم اجتماع رسمى لمجموعة العشرين حول الأمن الغذائى أوائل سبتمبر المقبل.

تم هذا الاتفاق على هامش مشاركة مصر، بصفتها ضيف للمجموعة، فى اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول العشرين، الذى عقد بجنوب أفريقيا من ٢٥ إلى ٢٧ يونيو الجارى.

وصرح الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية بأن هذا الاجتماع سيعد الأول من نوعه الذى تستضيفه وتنظمه مصر "للعشرين" منذ نشأة المجموعة عام ١٩٩٩، موضحًا أنه من النادر أن توافق الدول الأعضاء على عقد اجتماع للمجموعة فى دولة غير عضو، وأن هذا الاستثناء يؤكد القيمة المضافة التى تمثلها مصر فى مناقشات العشرين، والاولوية التى تحظى بها الدبلوماسية الاقتصادية فى السياسة الخارجية المصرية، ويجسد مكانتنا ومشاركتنا النشطة فى مختلف اجتماعات المجموعة، وذلك على مدار كافة السنوات التى تم دعوة مصر خلالها للمشاركة كضيف للعشرين، بما فى ذلك الأعوام الثلاثة الماضية، وهى العوامل التى أبدت معها الدول الأعضاء تأييدها المطلق لهذا الاتفاق، خلال المناقشات التى جرت بهذا الشأن بين ممثلى قادة دول المجموعة.

كما أوضح السفير "الإتربى" أن الاجتماع سيركز على بحث قضايا الأمن الغذائى على المستويين الإقليمى والعالمى، وهو ما يمثل أولوية قصوى لمصر ودول القارة الأفريقية بشكل خاص والعالم النامى بشكل عام، خاصةً فى ظل ارتباطه بموضوعات الزراعة المستدامة، وتوطين الصناعة، والتجارة الإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، والتمويل، غيرها من موضوعات التنمية المستدامة.

وأشار الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية إلى أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بهذا الشأن جاء تتويجًا لمشاورات مستمرة عقدها الجانبان على مدار الأشهر الماضية، وقادها من الجانب المصرى قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية وسفارتنا فى بريتوريا، موضحًا أن مصر تثمن كذلك ما يترجمه هذا الاتفاق التاريخى من حرص جنوب أفريقيا على أن تكون رئاستها للعشرين هذا العام معبرة بوضوح عن تطلعات ومصالح دول القارة.

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