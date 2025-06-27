تدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي ومقتل 11 عالما نوويا، إسرائيل تعلن حصيلة هجماتها على إيران

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، حصيلة هجماتها التي شنتها خلال الفترة الماضية على مدن إيران المختلفة في إطار النزاع بين البلدين.

وأكدت إسرائيل أنه تم استهداف 3 مراكز نووية رئيسية في إيران، وتدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي والمراكز البحثية، ومقتل 11 عالما نوويا.

عراقجي: لا خطة إيرانية حتى الآن لاستئناف المفاوضات مع واشنطن وتركيزنا على التعويضات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران لم تتخذ بعد أي قرار لبدء محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني تطرق فيها إلى الهجمات التي تعرضت لها بلاده من قبل إسرائيل والولايات المتحدة: "في المفاوضات الأخيرة حاولوا إقناعنا بالتنازل عن حقوق الأمة الإيرانية.. وعندما رفضنا فرضوا الحرب وسمحوا للنظام الصهيوني المجرم بشن هجمات".

وتابع قائلا: "قوة عظمى تمتلك السلاح النووي ونظام نووي بدعم من الأوروبيين اجتمعا لتفكيك الشعب الإيراني وإنهاء كفاح استمر 50 عاما ضد الهيمنة الأمريكية، لكنهم فشلوا".

وأردف عراقجي بالقول: "بينما كانت المفاوضات جارية، خان الأمريكيون الدبلوماسية.. هذه التجربة ستؤثر على قراراتنا بشأن أي مفاوضات مستقبلية معهم لكن مع ذلك الدبلوماسية مستمرة، وأنا على تواصل مع عدد من وزراء خارجية بعض الدول".

وحول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه "سنجتمع مع الإيرانيين الأسبوع المقبل"، قال عراقجي: "لا تأخذوا هذه التصريحات على محمل الجد.. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مفاوضات مع أمريكا، بل لم يُجر حتى أي نقاش بهذا الشأن.. تصريحاتهم مليئة بالتناقضات".



أضرار كبيرة

وأكد عراقجي أن الأضرار التي نجمت عن الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في وقت باشرت إيران تقييم آثار النزاع، مشيرًا إلى أن «خبراء من منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) يجرون حاليًا تقييمًا مفصلًا للأضرار" وأن "مناقشة المطالبة بتعويضات" أصبحت الآن في مقدم جدول أعمال الحكومة.

وأمس قال ترامب، في مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في هولندا، إن إدارته تخطط لمعاودة التفاوض مع الإيرانيين، مضيفًا: "قد نتواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل".

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