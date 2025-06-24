وكالة فارس: الصواريخ الإيرانية استهدفت مدينة حيفا وقاعدة "رامات ديفيد" الجوية

أفادت وكالة فارس، بأن الصواريخ الإيرانية استهدفت مدينة حيفا وقاعدة "رامات ديفيد" الجوية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى إشعار آخر، وذلك بعد هجوم صاروخي إيراني واسع وغير مسبوق على إسرائيل.

وقبل قليل أفادت وسائل إعلام عبرية، بدوي انفجارات في جنوب إسرائيل.

كما قال إعلام إيراني: إن طهران أطلقت آخر موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد هجوما إيرانيا سادسا على إسرائيل.



ودوت صفارات الإنذار في مناطق بالضفة الغربية عقب رصد موجة سادسة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

كما أشار إعلام عبري إلى دمار واسع بدائرة قطرها مئات الأمتار وأضرار بعشرات المباني والمحال التجارية في بئر السبع.

ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار حول الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 5 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ الجانب الإيراني شن 5 موجات من الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية عدة.



وقال في بيان "قبل قليل: انطلقت صفارات الإنذار في مناطق عدة في أنحاء إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران ".



ودوت صافرات الإنذار مجددا في تل أبيب والقدس وقيساريا ومطار بن جوريون.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، بمقتل 6 أشخاص صباح اليوم الثلاثاء في حصيلة أولية، في هجوم صاروخي إيراني على مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وصفت منصات تابعة لمواطنين إسرائيليين الحدث بكارثة كبيرة في بئر السبع، مشيرة إلى أن عدد القتلى كبير جراء سقوط الصاروخ الإيراني على مبنى.

وأظهرت مقاطع مصورة دامارًا كبيرًا جراء سقوط الصاروخ الإيراني في بئر السبع.

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