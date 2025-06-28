الأهلي يتحرك لحسم ملفات الموسم الجديد.. جلسة فنية بين ريبيرو ويوسف.. الأحمر ينهي صفقة جديدة.. إغراء أبو علي للاستمرار مع الفريق.. واجتماع حاسم للإدارة

تشهد أروقة القلعة الحمراء حراكا إداريا وفنيا واسعا، وسط رغبة قوية من مسؤولي القلعة الحمراء في الحفاظ على الاستقرار الفني، وتعويض أي غيابات، تمهيدا لانطلاقة قوية في الدوري المحلي والمنافسات القارية، وذلك في ظل الاستعدادات التي يقوم بها النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

ويتواجد علي طاولة القلعة الحمراء، العديد من الملفات البارزة والتي علي رأسها احتياجات الفريق، ومعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد، بالإضافة إلي ملف رحيل وسام ابو علي.

جلسة بين ريبيرو ويوسف

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي خلال الساعات القادمة من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة الخاصة بخارطة طريق فريق الكرة خلال الموسم المقبل.

عودة محمد شكري لتدعيم الجبة اليسري

أكد مصدر داخل الأهلي أن النادي أنهى اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لعودة اللاعب محمد شكري إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم، وتأتي هذه الصفقة لتعويض النقص في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل الثنائي علي معلول ويحيى عطية الله.

10 معلومات عن محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة

1ـ ولد في 6 يوليو عام 1999 أي يبلغ من العمر 25 عاما.

2ـ بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

3ـ يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

4ـ تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال فترة قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

5ـ توج مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

6ـ انتقل إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة، من يناير 2021 وحتى صيف 2022، وشارك معهم في 17 مباراة، وسجل هدفا وحيدا.

7ـ انضم إلى سيراميكا كليوباترا مع انطلاق موسم 2022-2023، وتوج معهم بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث مرات.

8ـ شارك في 58 مباراة بقميص سيراميكا، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفا.

9ـ تم استدعاؤه لمعسكر منتخب مصر الأول في مارس 2024 بقيادة المدير الفني حسام حسن، وشارك كبديل في مباراة مصر الودية أمام نيوزيلندا، وهي أول مشاركة دولية له.

10ـ تعرض لقطع في الرباط الصليبي يوم 14 أبريل 2024 أمام المصري البورسعيدي قبل أن يعود للملاعب هذا الموسم أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكنه ظل بديلا.

خطة الأهلي للحفاظ على أبو علي

يسعى النادي الأهلي للإبقاء على هداف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي في صفوف الفريق وعدم التفريط فيه بعد العديد من العروض التي تلقاها اللاعب للاحتراف الخارجي من أندية ألمانية وأمريكية وسعودية.



ويسعى النادي الأهلي لإغراء وسام أبو علي بتعديل عقده ماليا بما يتناسب مع ما يقدمه اللاعب منذ قدومه للفريق.

وعلمت فيتو أن الأهلي يسعى لزيادة المقابل المادي لوسام أبو علي ليصل إلى مليون ونصف المليون دولار في الموسم لتعويضه عن العروض المالية المقدمة له.

ومن المنتظر أن يطرح مسئولو الأهلي الأمر على وكيل اللاعب مع التأكيد على عدم زيادة عدد السنوات الباقية في عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية موسم 2027 / 2028 وأن تكون الزيادة مالية فقط.

الأهلي يبدأ التجهيز لمعسكر إسبانيا



بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقر ان تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

اجتماع مجلس الإدارة وقرارات حاسمة

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، الإثنين المقبل، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من أمريكا والتي شهدت تواجد أغلب الأعضاء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التجديد لمديري المقرات والإدارات المختلفة وكذلك بحث التقرير الخاص بالنشاط الرياضي واعتماد أسماء المدربين في النشاط والعديد من الملفات الأخرى.

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