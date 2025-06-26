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رياضة

ريبيرو يطلب تقريرا طبيا عن موعد إعلان جاهزية إمام عاشور

امام عاشور لاعب الأهلي
امام عاشور لاعب الأهلي

طلب الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي، تقريرا طبيا جديدا بشأن تحديد موعد إعلان جاهزية إمام عاشور لاعب الفريق الذي خضع مؤخرًا لجراحة عظمة الترقوة، حيث يرغب الجهاز الفني في استعادة اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد وينتظر تحديد الموعد الرسمي لمشاركته في التدريبات الجماعية. 

على الجانب الآخر، يقوم النادي الأهلي في الوقت الحالي من خلال إدارة الإسكاوتنج بتجهيز قائمة من الأجانب تحت السن من أجل عرضها على الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

 

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الأهلي وسام أبو علي النادي الأهلي

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