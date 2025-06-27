الجمعة 27 يونيو 2025
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خارج الحدود

شهيدان و14 جريحا في غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، عن سقوط شهيدين و14 جريحا في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة بالنبطية جنوب لبنان.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد سيدة وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في النبطية في جنوب ‎لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفًا.

الأمم المتحدة: إسرائيل تصطاد الفلسطينيين عبر المساعدات الإنسانية

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المساعدات الإنسانية وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنها تمتلك أدوات قانونية ومعايير دولية كفيلة بوقف ما يحدث في غزة.

7 شهداء و10 مصابين في قصف إسرائيلي على شرق غزة

أفاد مصدر بمستشفى المعمداني باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

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الأمم المتحدة جيش الاحتلال دولة الإحتلال فلسطين غزة

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