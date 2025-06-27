الجمعة 27 يونيو 2025
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خارج الحدود

الصحة اللبنانية: شهيدة و11 جريحا في غارة إسرائيلية بجنوب ‎لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد سيدة وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في النبطية في جنوب ‎لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفًا.

الأمم المتحدة: إسرائيل تصطاد الفلسطينيين عبر المساعدات الإنسانية

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المساعدات الإنسانية وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنها تمتلك أدوات قانونية ومعايير دولية كفيلة بوقف ما يحدث في غزة.

7 شهداء و10 مصابين في قصف إسرائيلي على شرق غزة

أفاد مصدر بمستشفى المعمداني باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

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وزارة الصحة اللبنانية لبنان جنوب لبنان النبطية

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