فوائد وأضرار تناول اللبان، يخفف من أعراض ارتجاع المريء ويحرق السعرات الحرارية

يُستخدم مضغ العلكة أو اللبان منذ العصور القديمة، حيث كان الإغريق يأخذون النسغ من شجرة المصطكى ويمضغونه.

تأثير تناول اللبان على الأسنان

إذا كانت يحتوي اللبان على سكر، فقد يزيد من خطر تسوس الأسنان، فتقوم البكتيريا الموجودة في الفم باستقلاب السكرالوز والكربوهيدرات الأخرى، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تآكل طبقة المينا على الجانب الخارجي من الأسنان، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لكن مضغ العلكة بالسكر من حين لآخر لا يشكل مخاطر صحية كبيرة، خاصة إذا كان الشخص لديه نظافة فم جيدة.

تحتوي العلكة الخالية من السكر على أقل من 0.5 جرام من السكريات لكل وجبة وتستخدم محليات بديلة، وقد تذكر ملصقات اللبان المحليات مثل:

Acesulfame-K

Aspartame

Neotame

Saccharin

Sucralose

Erythritol

Isomalt

Maltitol

Mannitol

Sorbitol‌

Xylitol

إذا كان اللبان يستخدم نكهات معينة مثل حمض الستريك، فقد يقلل ذلك من تراكم البلاك في الفم، ولكن إذا كانت العلكة تحتوي أيضًا على سكر، فقد يتم إلغاء التأثيرات الإيجابية.

يحفز المضغ الفم على إنتاج المزيد من اللعاب، وهذا يحمي الفم من التسوس والتآكل لأن اللعاب يعمل كحاجز للأسنان، وقد يزيل المزيد من اللعاب البكتيريا والأحماض التي تتراكم عليها.

الفوائد الصحية للعلكة

لا تتوقف فوائد مضغ اللبان في الفم فقط، وقد يساعد المزيد من اللعاب في موازنة الأحماض في المريء، مما يخفف من أعراض الارتجاع الحمضي.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى الأنبوب الذي يربط الفم والمعدة، والارتجاع الحنجري البلعومي هو عندما يصعد حمض المعدة إلى المريء ثم إلى الحلق.‌

قد تساعد العلكة أيضًا في علاج جفاف الفم، على الأقل لفترة قصيرة، ولكن كما هو الحال مع الارتجاع، فهي ليست علاجًا.‌

تتضمن الفوائد الصحية الأخرى لمضغ العلكة ما يلي:

حرق السعرات الحرارية، قد تحرق 11 سعرة حرارية في الساعة أثناء مضغ العلكة، بمرور الوقت، تتراكم هذه السعرات.

تحسين الذاكرة، يعزز مضغ العلكة تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يساعد في تحسين الذاكرة.

مكافحة النعاس، إذا شعر الشخص بالتعب، يمكن مضغ بعض العلكة للبقاء متيقظًا.

القضاء على الغثيان، إذا شعر الخص بالغثيان، فقد يساعد إنتاج اللعاب من مضغ العلكة على الشعور بالتحسن، هذا ينطبق بشكل خاص على دوار الحركة وغثيان الصباح أثناء الحمل.

العناية بالأسنان

احرص على تنظيف أسنانك جيدًا بعد تناول الطعام أو مضغ العلكة:

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا.

تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة من جميع الجوانب من زوايا مختلفة، باستخدام ضغط لطيف.

استخدم خيط تنظيف الأسنان للوصول إلى الأماكن الضيقة بين أسنانك ولثتك.

لا تتخطى أي مساحة مهما كانت صغيرة. فالبكتيريا أكثر عرضة للتراكم في الأماكن الصغيرة التي يصعب الوصول إليها.

جرب استخدام خيط تنظيف الأسنان بالماء إذا كنت تواجه صعوبة في استخدام خيط تنظيف الأسنان العادي.

تجنب الأطعمة الصلبة والأشياء مثل البذور التي قد تلتصق بأسنانك.‌

قم بتنظيف أسنانك بانتظام.

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