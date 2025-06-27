أعراض الالتهاب الكبدي الفيروسي A وأهمية التطعيم

أعراض الالتهاب الكبدي الفيروسي A، الالتهاب الكبدي الفيروسي A من الأمراض المعدية المنتشرة بين العديد من الأشخاص خاصة الأطفال لضعف مناعتهم.

وأعراض الالتهاب الكبدي الفيروسي A، عديدة وللاسف لا تلاحظها الأمهات بسهولة لأنها تتشابه مع العديد من الأمراض ما يؤخر العلاج ويسبب تدهور صحة الطفل لذا يجب عرض الطفل على طبيب مختص عند الإصابة بأي أعراض.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تطعيم الالتهاب الكبدي A للأطفال من التطعيمات المهمة جدا للاطفال لحماية الكبد ومنع إصابة الطفل بفيروس يمكن أن يسبب تعب شديد ومضاعفات خطيرة.

أسباب الالتهاب الكبدي الفيروسي A

وأضاف عبد الحميد، أن فيروس الالتهاب الكبدي A هو فيروس يصيب الكبد ويسبب التهاب، وينتقل عن طريق الأكل أو الشرب الملوث أو من شخص مصاب، وللأسف هو سريع الانتشار لذا يجب الحذر.

أعراض الالتهاب الكبدي الفيروسي A

وتابع، أنه ليس دائما تظهر أعراض عند الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي A، ولكن فى حالة ظهور أعراض، تكون عبارة عن:-

ارتفاع حرارة الجسم

قيء

تعب عام

ألم في البطن

اصفرار العين والجلد

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب عرض الطفل على طبيب خاص وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة وبدء العلاج سريعا حفاظا على صحة الطفل من أى مضاعفات.

أهمية تطعيم التهاب الكبد الفيروسي A

وأضاف عبد الحميد، أن الوقاية دائما خير من العلاج، والوقاية هنا ليست مجرد الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الحمامات وعدم الاختلاط مع أشخاص مصاب أو تناول طعام وشراب غير ملوث فقط، بل يجب مع كل ماسبق تلقى التطعيم الخاص بفيروس الالتهاب الكبدي A، لأنه يساعد بشكل كبير من الوقاية من الإصابة بالفيروس خاصة للأطفال التى تتعرض الاختلاط مع غيرهم فى المدارس والحضانات والنوادى، وهو يمكن للأطفال من عمر سنة وايضا يمكن تلقيه حتى 18 عاما، ومن أصيب بالفيروس من قبل لا يأخذ التطعيم لأن أصبح لديه مناعة، والتطعيم ضرورى حفاظا على الكبد من أى مضاعفات.

مواعيد جرعات تعليم الالتهاب الكبدي الفيروسي

وتابع، أن مواعيد جرعات هذا التطعيم، كالتالي:

الجرعة الأولى: بعد سن سنة واحدة من عمر 12 شهر فيما فوق.

الجرعة الثانية: بعد 6 شهور على الأقل من الجرعة الأولى، فعلى سبيل المثال لو الطفل أخذ الجرعة الأولى عند عمر سنة، يأخذ الثانية عند سنة ونصف.

أعراض الالتهاب الكبدي الفيروسي A

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.