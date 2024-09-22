صحة المنوفية تكشف تفاصيل رصد إصابات بفيروس الكبدي الوبائي A بقرية تلبنت أبشيش

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية بيانا، أوضحت فيه حقيقة وجود إصابات بين الأطفال بقرية تلبنت أبشيش التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، بفيروس الكبد الوبائى" A".

وجاء فى البيان: إنه فى اطار المتابعة المستمرة لصحة المواطنين، وفي ضوء ما ورد إلى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، من وجود حالات مشتبه إصابتها بالفيروس الكبدي "A" بقرية تلبنت ابشيش بإدارة الباجور، قامت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتقصي والقيام بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن ومتابعة الحلات المشتبه بإصابتهم بالفيروس الكبدي A، وتبين وجود عدد قليل من الحالات وتم علاجها وجميعها تماثلت للشفاء.".

تماثل الحالات للشفاء

وأوضح الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إن المديرية تقوم بالمتابعة اليومية ولم يتم رصد اى حالات جديدة، مشيرا الى انه يتم اخذ عينات مياه بصفة دورية، وتكثيف حملات على الأغذية وسحب عينات للتحليل.

وناشدت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية المواطنين بتجنب تناول الاطعمة مجهولة المصدر او من الباعة الجائلين والاهتمام باتباع الاجراءات الصحية السليمة من خلال غسل الأيدي والنظافة العامة، مع استقاء المعلومات والبيانات الرسمية.