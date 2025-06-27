الهلال يتقاسم رقما مميزا مع سان جيرمان ومونتيري في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، تقاسم الهلال السعودي رقما مميزا مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومونتيري المكسيكي بعد ختام دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويعد الهلال وباريس سان جيرمان ومونتيري الثلاثي صاحب أقوى خط دفاع في مونديال الأندية بعد ختام دور المجموعات بعدما استقبلت شباكهم هدفا واحدا فقط في مشوارهما بالبطولة حتى الآن.

وتأهل الثلاثي باريس سان جيرمان ومونتيري والهلال إلى دور الـ 16 في مونديال الأندية في وصافة المجموعات الثانية والخامسة والثامنة بالترتيب.

وجاءت نتائج مباريات دور المجموعات كالتالي

نتائج مباريات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي 0-0 إنتر ميامي (المجموعة الأولى)

بالميراس 0-0 بورتو (المجموعة الأولى)

باريس سان جيرمان 4-0 أتليتكو مدريد (المجموعة الثانية)

بوتافوجو 2-1 سياتل سوندرز (المجموعة الثانية)

بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي (المجموعة الثالثة)

بوكا جونيورز 2-2 نفيكا (المجموعة الثالثة)

تشيلسي 2-0 لوس أنجلوس (المجموعة الرابعة)

فلامنجو 2-0 الترجي الرياضي (المجموعة الرابعة)

ريفر بلايت 3-1 أوراوا (المجموعة الخامسة)

مونتيري 1-1 إنتر ميلان (المجموعة الخامسة)

فلومينينسي 0-0 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

أولسان هيونداي 0-1 صن داونز (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي 2-0 الوداد البيضاوي (المجموعة السابعة)

العين 0-5 يوفنتوس (المجموعة السابعة)

ريال مدريد 1-1 الهلال (المجموعة الثامنة)

باتشوكا 1-2 ريد بول سالزبورغ (المجموعة الثامنة)

نتائج مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

بالميراس 2-0 الأهلي

إنتر ميامي 2-1 بورتو

سياتل ساوندرز 1-3 أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان 0-1 بوتافوجو

بنفيكا 6-0 أوكلاند سيتي

فلامنجو 3-1 تشيلسي

بايرن ميونخ 2-1 بوكا جونيورز

لوس أنجلوس 0-1 الترجي

صن داونز 3-4 بوروسيا دورتموند

إنتر 2-1 أوراوا ريد دياموندز

فلومينينسي 4-2 أولسان هيونداي

ريفر بليت 0-0 مونتيري

يوفنتوس 4-1 الوداد

ريال مدريد 3-1 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-0 الهلال

مانشستر سيتي 6-0 العين

نتائج مباريات الجولة الثالثة من مونديال الأندية 2025

سياتل ساوندرز 0-2 باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد 1-0 بوتافوجو

بورتو 4-4 الأهلي

إنتر ميامي 2-2 بالميراس

أوكلاند سيتي 1-1 بوكا جونيورز

بنفيكا 1-0 بايرن ميونخ

الترجي 0-3 تشيلسي

لوس أنجلوس 1-1 فلامنجو

دورتموند 1-0 أولسان

صن داونز 0-0 فلومينينسي

أوروا 0-4 مونتيري

الإنتر 2-0 ريفر بليت

يوفنتوس 2-5 مانشستر سيتي

الوداد 1-2 العين

الهلال 2-0 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-3 ريال مدريد

وتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال الأندية، كل من بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي.

وودع الأهلي وبورتو مونديال الأندية من الدور الأول، كما ودعت أيضا أندية، الوداد المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، ريد بول سالزبورج، أتلتيكو مدريد، سياتل، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا ريد دايموندز الياباني وريفربليت، باتشوكا المكسيكي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي.

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