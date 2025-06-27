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رياضة

الدوسري يتحدث عن حلم الهلال في مونديال الأندية

الدوسري
الدوسري

أكد سالم الدوسري قائد نادي الهلال السعودي، أنه يطمح إلى الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية.

وقال الدوسري فى تصريحات صحفية اليوم: "منذ اليوم الأول له أثار استغرابي أنه يعرف كل الفريق حرفيًا، نحن منظومة واحدة وهمُّنا واحد".

وشدد الدوسري: "لم نأت للمشاركة، وإنما لتشريف السعودية، هدفنا واضح ولم يكن الحضور فقط، نجحنا في تحقيق هدف التأهل، نحتفل اليوم، ونأمل في الذهاب لأبعد مكان ممكن في البطولة". "لا أريد استباق الأهداف، أول خطوة كانت التأهل من دور المجموعات، لِم لا نطمح في الإقصائيات؟".

تعرض سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، لإصابة عضلية في مباراة فريقه ضد باتشوكا المكسيكي فجر اليوم الجمعة، بالجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه بمنصة إكس أن إصابة سالم الدوسري في العضلة الخلفية بعد مجهود عالٍ في المباراة بالانطلاقات، موضحًا أنه لا توجد لقطة واضحة ولا يوجد شيء مقلق في الإصابة.

وأضاف:" الأفضل بالنسبة لإصابة الدوسري أن تكون عبارة عن إجهاد، وبالتالي يكون جاهزًا لمباراة دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي.

وتابع:" أسوأ السيناريوهات إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الأولى في مباراة باتشوكا".

وكان سالم الدوسري قد تحدث في المؤتمر الصحفي حول إصابته، مؤكدًا أنه سيخضع لأشعة لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة مانشستر سيتي.

وفاز الهلال على باتشوكا بثنائية دون رد حملت توقيع سالم الدوسري والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

وأحرز اللاعب السعودي هدفه الأول في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية، كما أصبح الهداف التاريخي للاعبين العرب في المونديال.

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