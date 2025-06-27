رقم تاريخي يحصده الهلال بعد حجز بطاقة التأهل فى مونديال الأندية

حقق الهلال السعودي العديد من المكاسب المالية الضخمة بعد تأهله رفقة ريال مدريد من مجموعتهما الى دور الـ16 فى مونديال الاندية المقام حاليا فى امريكا.

وارتفعت إيرادات الهلال السعودي إلى 21 مليون دولار عقب التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما بواقع 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة في الحدث العالمي، بجانب مليوني دولار مكافأة الفوز على باتشوكا المكسيكي، ومليوني دولار مكافأة التعادلين مع ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي بواقع مليون دولار لكل مباراة، و7.5 مليون دولار مكافأة الصعود إلى دور الـ16.

وفاز الهلال على باتشوكا بثنائية دون رد حملت توقيع سالم الدوسري والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

وأحرز اللاعب السعودي هدفه الأول في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية، كما أصبح الهداف التاريخي للاعبين العرب في المونديال.

وصعد الهلال بهذا الفوز إلى دور الستة عشر بالبطولة بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط.

وضرب الفريق السعودي موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي في مواجهة من العيار الثقيل.

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