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رياضة

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي مونديال الأندية

الهلال السعودي ضد
الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي، فيتو

حقق فريق الهلال السعودي إنجازا عربيا فريدا، بعد أن نجح في تحقيق فوز ثمين على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون مقابل، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية 

الهلال النادي العربي الوحيد الذي يتأهل لثمن النهائي

وأصبح الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد، الذي تمكن من حصد بطاقة التأهل لدور الستة عشر في النسخة الحالية من مونديال الأندية بنظامها الجديد، بعد أن ودعت كل الأندية العربية من الدور الأول وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي 

واحتل الهلال السعودي وصافة المجموعة الثامنة بمونديال الأندية بخمس نقاط، ليرافق ريال مدريد متصدر المجموعة بسبع نقاط إلى دور الستة عشر، ويضرب الزعيم موعدا مع مانشستر سيتي الانجليزي متصدر المجموعة السابعة.

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

وتقام مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل 1 يوليو، في تمام الرابعة صباحًا، وتنقلها شبكة قنوات إم بي سي السعودية على الهواء مباشرة، كما تنقلها منصة دازن 

وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الأول في الدقيقة 22 ثم سجل ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 94 ليقود فريقه للفوز والتأهل برصيد 5 نقاط في المركز الثاني.

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