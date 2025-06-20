الأهلي في خانة اليك.. سيناريوهات تأهل الأحمر لدور الـ16 بمونديال الأندية.. وهذا ترتيب مجموعة الشياطين الحمر بعد سقوط أمام بالميراس

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

وسقط الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة على النحو التالي:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2



سيناريوهات تأهل الأهلي إلى الدور التالي فى مونديال الأندية

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس)، مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين، أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة.

2 - فارق الأهداف.

3 - الأهداف المسجلة.

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط).

5 - القرعة.

ويلتقي متصدر تلك المجموعة الاولى أمام ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى أمام متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16.

وتضم المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز المكسيكي، وأتليتكو مدريد الإسباني.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الاهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

من جانبه قال خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن الفريق أغلق ملف مباراة بالميراس، وسيتم التحضير لمواجهة بورتو المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ثالث جولات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ريبيرو: توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثر على نسق اللعب، واحتجنا إلى إجراء أربعة تغييرات مع استئناف المباراة في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف.

وواصل المدير الفني للأهلي حديثه: لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب بسبب الفترة القصيرة التي تولى فيها الجهاز المسؤولية، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نحسن الأداء.

وأوضح ريبيرو أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين.

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