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رياضة

مبابي يقيم دعوة قضائية ضد باريس سان جيرمان

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

قرر كيليان مبابي، نجم ومهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، مقاضاة ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2024 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بعدما رفض توقيع عقد جديد مع العملاق الفرنسي.

وحقق النجم الفرنسي لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الأول مع ريال مدريد بخلاف تتويجه بلقب السوبر الأوروبي وكأس إنتر كونتيننتال.

مبابي يطلب تعويضا ضخما من باريس سان جيرمان 

وبحسب إذاعة RFI فإن مبابي حرك دعوى قضائية بشكل رسمي ضد إدارة باريس سان جيرمان، كما أن النيابة العامة في باريس بدأت التحقيقات بشأن ادعاءات نجم ريال مدريد.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن مبابي اشتكى من تعرضه لعملية "ابتزاز" بعد أن أكد تعرضه للعزل عن باقي زملائه قبل رحيله عن الفريق بهدف الضغط عليه من أجل تجديد عقده.

ويبقى هذا الإجراء من جانب مبابي بمنزلة حلقة جديدة في النزاع بينه وبين إدارة باريس بعدما اشتكى اللاعب رسميًا للحصول على مكافآت غير مدفوعة في عقده تبلغ 55 مليون يورو.

وحصل على حكم بالحجز على أموال للنادي، كما حرك النادي دعوى قضائية مضادة لإلغاء الحجز مع التقدم بمستندات تفيد بأن مبابي هو المدين بأموال للنادي.

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