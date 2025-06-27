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خارج الحدود

البيت الأبيض: الحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الكونجرس لحماية الأمن القومي

الكونجرس، فيتو
الكونجرس، فيتو

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن الحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الكونجرس لحماية الأمن القومي الأمريكي.

 

ترامب قضى على القدرات النووية لإيران

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، أمس الخميس: “بفضل العمل العسكري الحازم في ‎إيران وفر الرئيس دونالد ترامب الظروف لوقف الحرب”.

 

 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب.. معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في ‎إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات”.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: “الرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام”.

مفاجأة بشأن المشروع النووي الإيراني

 

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسئولين كبار في الاستخبارات الأمريكية، قولها: “إن الأجزاء الأساسية من البرنامج النووي الإيراني سليمة وأن الضرر الذي لحق بالمنشآت الإيرانية أقل من المتوقع”.

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