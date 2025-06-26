استقبالًا للعام الهجري الجديد، احتفالات كبرى لمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية (صور)

نظّمت مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات جماهيرية كبرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة إحياء هذه الذكرى المباركة بما يليق بمكانتها في قلوب المصريين والمسلمين حول العالم.

احتفالات كبرى لمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية

وشهدت هذه الاحتفالات إقبالًا جماهيريًا واسعًا، وتنوّعت فقراتها ما بين تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وابتهالات دينية، وكلمات عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية، بالإضافة إلى التأكيد على القيم الأخلاقية والدينية التي تُجسّدها هذه المناسبة العظيمة.

وأكد مديرو المديريات خلال كلماتهم أن الهجرة النبوية ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي نقطة تحوّل عظيمة في مسيرة الأمة، ومصدر إلهام دائم في التضحية والثبات على المبدأ والعمل من أجل بناء المجتمع.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار الدور التنويري والدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتأكيد على وحدة الصف، وترسيخ معاني الانتماء والولاء للوطن.

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