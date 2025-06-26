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محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث تنفيذ مبادرة "سكن كريم" بالفرافرة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحصر احتياجات رفع كفاءة المنازل ودراسة أنسب الفرص للتمكين الاقتصادي للأسر بما يتناسب مع الموارد والفرص التنموية المتاحة، ويعزز تحويل القرى إلى قرى منتجة تساهم في التنمية المجتمعية وتوفير عائد مادي وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال بحث اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بدء تنفيذ مبادرة
"سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" في 20  قرية على مستوى الجمهورية من بينها قرى مركز الفرافرة، وذلك بحضور المهندسة هبة مدني خبير الهندسة المعمارية، وأحمد سلطان منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى الاتفاق على البدء في أعمال الحصر بقرية اللواء صبيح كنموذج أولي على أن يتم استكمال باقي القرى تباعًا.

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