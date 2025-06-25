بتروجيت وإنبي يساهمان في تمويل وتنفيذ مصنع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد

أقرت الجمعيتان العامتان العاديتان لشركتي بتروجت وإنبي ضمن طور انعقاد غير عادي، المشاركة في تمويل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور في الوادي الجديد الذي تساهم فيه الشركتان مع عدد من المساهمين، وذلك بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأقرت الجمعيتان الموافقة على توقيع الاتفاق الإطاري للمساهمين وكافة العقود الخاصة ببدء تنفيذ المشروع بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا في مرحلته الأولى.

و خلال أعمال الجمعيتين استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي المذكرات المعروضة بشأن مشاركة الشركتين في المشروع والإجراءات المترتبة في هذا الصدد

المشروع يساهم في دعم الاقتصاد المصري

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية المشروع كأحد المشروعات القومية للاقتصاد المصري التي تساعد علي الانطلاق في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات بتحويله إلى منتج نهائي بدلًا من تصديره كخام، بما يرفع العائد الاقتصادي من استغلال الثروات التعدينية، ويضع مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار أولويات الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق زيادة ملموسة في مساهمة قطاع التعدين بالناتج القومي من أقل من 1% حاليًا إلى ما بين 5 و6% خلال الفترة المقبلة.

وثمّن الوزير قرارات الجمعيات العمومية للشركتين، مؤكدًا أنها تمثل خطوة تاريخية على الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف.

تلبية متطلبات خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران

وعلي جانب آخر، أقرت الجمعية العامة لشركة انبي، مشاركة الشركة في هيكل المساهمين للشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام ESAF في ضوء القيمة الكبيرة لهذا المشروع الذي يحظي بأهمية بيئية واستراتيجية ودور كبير في تلبية متطلبات خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران من خلال الوقود المستدام.

شارك في الجمعيتين المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية و أعضاء مجلس الإدارة للشركتين وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.

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