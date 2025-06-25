الزملوط: تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخدمات العمرانية والبيئية بالوادي الجديد

ترأس اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام مساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل الزملوط الاجتماع بتهنئة الحضور وأبناء المحافظة بالعام الهجري الجديد، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة الحكومية لخدمة المواطنين، والإعداد الدقيق لخطة العام المالي الجديد، وفقًا لأولويات المشروعات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. كما أشاد بما جرى إنجازه خلال العام المالي الجاري، في مختلف القطاعات.

وشدد محافظ الوادى الجديد، على سرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل فرع التأمين الصحي بمركز الفرافرة، قبل حلول شهر أغسطس المقبل، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأهالي، وتوفير خدمات صحية ميسّرة للمواطنين.

وفي قطاع التعليم، وجّه الزملوط بسرعة تنفيذ خطة صيانة وإنشاء المدارس الجديدة، والانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان جاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال الطلاب.

أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة لاستلام المقار الحكومية غير المستغلة داخل مدينة الخارجة، تمهيدًا لإعداد تصور شامل لاستغلالها في إقامة مشروعات تنموية وتقديم خدمات جديدة للمواطنين، على أن يُعرض المقترح النهائي قبل نهاية شهر يوليو.

كما دعا الزملوط إلى التنسيق بين النقابات المهنية وجهات التطوير العقاري لإنشاء مجتمعات عمرانية وخدمية ذكية بمحيط مجمع المصالح الحكومية للخدمات الرقمية، في خطوة نحو توسيع الرقعة العمرانية وتوفير بيئة حضارية متكاملة.

في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة، أعلن محافظ الوادى الجديد، إطلاق مبادرة لتمكين العاملين في الجهات الحكومية من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منازلهم بالتقسيط، دعمًا لخطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وشدّد الزملوط على ضرورة تطبيق خطة ترشيد الكهرباء بجميع الجهات الحكومية، بما يشمل تخفيض الإضاءة العامة بالشوارع والمنشآت غير السكنية، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكة القومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كلف المحافظ مديرية الطب البيطري بمتابعة استلام المستفيدين من مشروع تسمين الماشية، والمحدد له توزيع 20 رأس ماشية لكل شاب مستفيد، في إطار جهود دعم مشروعات الشباب والتوسع في الإنتاج الحيواني.

كما وجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية، والمطاعم، ومنشآت بيع السلع الغذائية، لضمان جودة وسلامة المنتجات، والحد من انتشار أمراض الصيف الموسمية، ما يعكس حرص المحافظة على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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