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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي: لم نحصل على ضمانات بشأن تجميد إيران تخصيب اليورانيوم

إيران وإسرائيل، فيتو
إيران وإسرائيل، فيتو

كشفت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسئول إسرائيلي رفيع أن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري ترتيبه بين إسرائيل وإيران يقوم على مبدأ "هدوء مقابل هدوء"، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي تفاهمات أو التزامات متعلقة ببرنامج إيران النووي.

 

الاتفاق الإيراني الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار

وبحسب ما صرح به المسئول الإسرائيلي: فإن الاتفاق مع إيران يهدف فقط إلى إنهاء التصعيد العسكري الحالي، ولا حديث عن الملف النووي الإيراني في هذه المرحلة".

 

لا التزامات نووية لـ إيران

وأوضح المسئول أن الجانب الإسرائيلي لم يحصل على أي ضمانات تتعلق بتجميد تخصيب اليورانيوم أو تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يُبقي التهديد النووي "قائمًا ومفتوحًا"، بحسب وصفه.
 

من جانبه، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور في تصريحات حاسمة أن قواته في حالة استنفار كامل، وأن إيران لن تتردد في الرد العسكري المباشر في حال تعرضها لأي استفزاز أو هجوم جديد من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.

 

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: من الممكن أن تبدأ إيران وإسرائيل فصلا من الصراع  قريبا، وأعتقد أن ذلك قد يبدأ قريبًا، متابعًا أن إسرائيل وإيران مجهدتان.

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