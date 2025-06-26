ترامب: لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال:"لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي في إيران"، في تصريح يضع علامات استفهام كبيرة على فاعلية الضربة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ترامب والمنشآت النووية الإيرانية

تصريح ترامب يُعد نفيًا ضمنيًا لما تداولته مصادر استخباراتية وإعلامية حول التشكيك في التدمير الكامل لـ المنشآت النووية الإيرانية أو نقل محتوياتها قبيل الضربة. ويشير إلى احتمال بقاء معدات نووية إيرانية حساسة داخل الموقع المستهدف.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، اليوم الخميس، إنه بفضل العمل العسكري الحازم في ‎إيران وفر الرئيس دونالد ترامب الظروف لوقف الحرب.

ترامب قضى على القدرات النووية لإيران

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب.. معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في ‎إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات”.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: “الرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.