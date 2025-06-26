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ترامب: لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي في إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال:"لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي في إيران"، في تصريح يضع علامات استفهام كبيرة على فاعلية الضربة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا ضد المنشآت النووية الإيرانية.

 

ترامب والمنشآت النووية الإيرانية

تصريح ترامب يُعد نفيًا ضمنيًا لما تداولته مصادر استخباراتية وإعلامية حول التشكيك في التدمير الكامل لـ المنشآت النووية الإيرانية أو نقل محتوياتها قبيل الضربة. ويشير إلى احتمال بقاء معدات نووية إيرانية حساسة داخل الموقع المستهدف.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، اليوم الخميس، إنه بفضل العمل العسكري الحازم في ‎إيران وفر الرئيس دونالد ترامب الظروف لوقف الحرب.

ترامب قضى على القدرات النووية لإيران

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب.. معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في ‎إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات”.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: “الرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام”.

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