ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الملكة ماكسيما، زوجة ملك هولندا، وهي تقلّد تعابير وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة بدت للكثيرين أنها ساخرة، وأثارت تفاعلًا واسعًا.

تصرف زوجة ملكة هولندا وقع خلال قمة الناتو في لاهاي

وفقًا لتقارير، فقد تم رصد الحادثة خلال لقاء قصير بين الرئيس الأمريكي ترامب والعائلة الملكية الهولندية، أثناء قمة الناتو المنعقدة في مدينة لاهاي.

مشهد لن تراه كل يوم

ملكة هولندا تقلد أسلوب كلام الرئيس #ترامب بشكل ساخر.



هي مزحة ولكنها كانت مباشرة على الهواء😄pic.twitter.com/sTJIxeBzpA — AMEEN (@Ameen_media) June 25, 2025

في الفيديو، ظهر ترامب وهو يبتسم للكاميرا بعد حديثه مع الملك والملكة، وما إن ابتعد حتى تقدّمت الملكة ماكسيما نحو الكاميرا وقلّدته بشكل عفوي وفكاهي، الأمر الذي أدهش البعض وأضحك آخرين.

ردود فعل متباينة على موقف زوجة ملك هولندا مع ترامب: سخرية أم خفة ظل؟

وتنوعت التعليقات على المقطع، إذ رأى البعض أن ماكسيما سخرت من ترامب بشكل صريح، بينما اعتبر آخرون أنها كانت تتصرف بروح مرحة وطبيعية، خاصة في سياق اجتماعي غير رسمي.

وعدد من المغردين وصفوا الموقف بأنه "هجوم دبلوماسي بالكاريزما"، في حين دعا آخرون إلى عدم تضخيم الموقف وترك مساحة للإنسانية في البروتوكولات الرسمية.

لا تعليق رسمي حتى الآن

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من القصر الملكي الهولندي أو من فريق ترامب بشأن الفيديو، الذي لا يزال يتداول بشكل كبير على مختلف المنصات، خاصة “إكس” و“إنستجرام”.

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