وزير الدفاع الأمريكي: ترامب قضى على قدرات إيران النووية والإعلام يستهدف الرئيس

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، اليوم الخميس، إنه بفضل العمل العسكري الحازم في ‎إيران وفر الرئيس دونالد ترامب الظروف لوقف الحرب.

ترامب قضى على القدرات النووية لإيران

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب.. معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في ‎إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات”.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: “الرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام”.

مفاجأة بشأن المشروع النووي الإيراني

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسئولين كبار في الاستخبارات الأمريكية، قولها: إن الأجزاء الأساسية من البرنامج النووي الإيراني سليمة وأن الضرر الذي لحق بالمنشآت الإيرانية أقل من المتوقع.

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