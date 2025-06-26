الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

إشارة سيئة، ألمانيا تطالب إيران بعدم تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

إيران، فيتو
إيران، فيتو

طالبت ألمانيا، اليوم الخميس، إيران بعدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن الخطوة تعتبر “إشارة سيئة”.

البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أمس، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء أفادت، الثلاثاء، نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني بأن اللجنة وافقت على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تعليق عمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأوضح المتحدث إبراهيم رضائي أنه بموجب مشروع القانون، سيتم تعليق أعمال تركيب كاميرات المراقبة والسماح بعمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية. ويتعين على البرلمان الموافقة على المشروع في جلسة عامة لإقراره.

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ألمانيا إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرلمان الإيراني طهران

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