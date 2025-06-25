إيران: طهران قد تعيد النظر في موقفها من البرنامج النووي واتفاقية حظر الانتشار

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي معاهدة حظر الانتشار النووي وذلك لعدم تمكنها من حماية البرنامج النووي السلمي الإيراني، مشيرا إلى أن طهران قد تغير موقفها بشأن التعاون في إطارها.

إيران سعت إلى إثبات التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر الإيرانية: إن إيران سعت إلى إثبات التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكن هذه المعاهدة فشلت في حماية البرنامج النووي السلمي الإيراني.

وأضاف أن 20 عاما من الشفافية وبناء الثقة فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني لم تسفر عن نتائج إيجابية ولذلك، سيعاد النظر في هذه القضية، وقد تغير طهران موقفها من البرنامج النووي وتعاونها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، موضحا أنه لا يستطيع التنبؤ باتجاه هذا التغيير في الوقت الحالي.

الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية

وأضاف عراقجي أن الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، حتى إن بعض العلماء فقدوا أرواحهم في سبيل هذا الهدف؛ وبالتالي، لن يتوقف أحد عن الحصول على هذه التكنولوجيا.

كما أعرب عن تقديره لمواقف دول المنطقة بشأن العدوان الأخير، قائلا: إن المنطقة والعالم الإسلامي أدانوا أعمال العدوان على إيران، وأن شعوب المنطقة أبدت تضامنها مع الشعب الإيراني.

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