أهالي قتلى جيش الاحتلال بكمين خان يونس: أبناؤنا ضحايا المعدات المعيبة

أصدر أهالي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في كمين خان يونس بيانًا غاضبًا، مؤكدين فيه أن أبناءهم، كانوا يتحركون بمعدات قديمة معيبة، واعتبروا ما حدث إهمالًا لا يُغتفر.

الكتيبة 605 في دائرة الاتهام: الوحيدة التي لا تزال تستخدم معدات قديمة

وبحسب ما نقلته “يديعوت أحرونوت” العبرية، فقد أشار الأهالي إلى أن الكتيبة 605 هي الوحيدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تعتمد على معدات هندسية قديمة، مؤكدين أن هذه العوامل لعبت دورًا مباشرًا في وقوع الكمين وخسارة الأرواح.

مطالب بفتح تحقيق شامل ومحاسبة القيادات بعد كمين خان يونس

ودعا أهالي القتلى إلى تحقيق عاجل في سبب استمرار استخدام المعدات المتهالكة في الكتيبة، رغم تحذيرات سابقة، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن الإهمال في تزويد جنود بالعتاد الحديث والآمن.

كمين مركب من كتائب القسام ضد جنود جيش الاحتلال

وكانت كتائب القسام قد أعلنت تنفيذ كمين معقد ضد قوة هندسية إسرائيلية جنوب خان يونس، أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، في واحدة من أقسى الضربات الميدانية منذ بدء العملية البرية في غزة.





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