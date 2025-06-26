الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أهالي قتلى جيش الاحتلال بكمين خان يونس: أبناؤنا ضحايا المعدات المعيبة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أصدر أهالي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في كمين خان يونس بيانًا غاضبًا، مؤكدين فيه أن أبناءهم، كانوا يتحركون بمعدات قديمة معيبة، واعتبروا ما حدث إهمالًا لا يُغتفر.

 

الكتيبة 605 في دائرة الاتهام: الوحيدة التي لا تزال تستخدم معدات قديمة

وبحسب ما نقلته “يديعوت أحرونوت” العبرية، فقد أشار الأهالي إلى أن الكتيبة 605 هي الوحيدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تعتمد على معدات هندسية قديمة، مؤكدين أن هذه العوامل لعبت دورًا مباشرًا في وقوع الكمين وخسارة الأرواح.

 

مطالب بفتح تحقيق شامل ومحاسبة القيادات بعد كمين خان يونس

ودعا أهالي القتلى إلى تحقيق عاجل في سبب استمرار استخدام المعدات المتهالكة في الكتيبة، رغم تحذيرات سابقة، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن الإهمال في تزويد جنود بالعتاد الحديث والآمن.

 

كمين مركب من كتائب القسام ضد جنود جيش الاحتلال 

وكانت كتائب القسام قد أعلنت تنفيذ كمين معقد ضد قوة هندسية إسرائيلية جنوب خان يونس، أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، في واحدة من أقسى الضربات الميدانية منذ بدء العملية البرية في غزة.

الجيش الإسرائيلي: 50 طائرة مقاتلة شاركت في موجة الهجمات الأخيرة على طهران

الجيش الإسرائيلي يقصف 6 مطارات في إيران

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كمين خان يونس خان يونس الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الجنود الاسرائيليين يديعوت احرونوت الكتيبة 605

مواد متعلقة

نتنياهو يتهرب من المحكمة بعقد اجتماع أمني بشأن غزة

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن كمين خان يونس الذي نفذته القسام

كمين خان يونس، مشاهد تجلب العار لجيش الاحتلال على يد رجال القسام (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 7 جنود في غزة
ads

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

زغلول صيام يكتب: في قضية عقد زيزو أبو 5 مليون جنيه.. المال العام لا يشغل أحدًا.. وزارة الرياضة ولجنة شباب البرلمان ومنطق جحا!

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

رسميا، النصر السعودي يعلن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2027

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

خبير اقتصادي يكشف سر انخفاض الدولار أمام الجنيه ويتوقع أسعار المرحلة القادمة

قرار من النيابة بشأن واقعة تداول امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

التخاذل عن القتال، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 72 من سورة النساء (فيديو)

علي جمعة يكشف حقيقة ظهور المسيح الدجال في عهد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية