وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن كمين خان يونس الذي نفذته القسام

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن التحقيقات الأولية في كمين خان يونس الذي نفذته كتائب القسام وأسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين بينهم ضابط، أظهرت فشلًا أمنيًا واضحًا داخل صفوف الفرقة 36 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه خلافا للتقييم الأولي أظهر التحقيق أن مقاتل القسام صعد على ظهر المدرعة وألقى بداخلها عبوة.

4 حوادث مشابهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر

وبحسب التقارير، فإن حادثة خان يونس ليست الأولى من نوعها، حيث شهد الشهر الماضي فقط 4 حوادث مماثلة وقعت جميعها في نطاق عمل الفرقة 36، ما أثار تساؤلات حادة داخل الأوساط العسكرية حول الجاهزية والتخطيط الميداني.

القصور الاستخباراتي الإسرائيلي محور الاتهام

مصادر عسكرية إسرائيلية رجحت أن غياب المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وسوء التنسيق الميداني ساهما بشكل مباشر في تكرار هذه الهجمات، مشيرة إلى أن القوات "تدخل أحيانًا إلى مصائد دون أن تعلم".

انتقادات داخلية إسرائيلية وغضب شعبي

التقارير أضافت أن هناك استياءً متزايدًا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل إسرائيل من تكرار نفس الأخطاء، خصوصًا أن بعضها موثق وتم بثه إعلاميًا، ما أضر بصورة الجيش أمام الرأي العام.

ما هي الفرقة 36 الإسرائيلية؟



الفرقة 36 تُعد من أبرز تشكيلات القوات البرية الإسرائيلية، وهي مسئولة عن المهام القتالية في عدة مناطق محورية، ويأتي هذا التحقيق وسط تصاعد الخسائر البشرية والعسكرية في قطاع غزة، ومعركة خان يونس تتحول تدريجيًا إلى نقطة تحول في الرأي العام الإسرائيلي.

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