الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن كمين خان يونس الذي نفذته القسام

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن التحقيقات الأولية في كمين خان يونس الذي نفذته كتائب القسام وأسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين بينهم ضابط، أظهرت فشلًا أمنيًا واضحًا داخل صفوف الفرقة 36 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه خلافا للتقييم الأولي أظهر التحقيق أن مقاتل القسام صعد على ظهر المدرعة وألقى بداخلها عبوة.

4 حوادث مشابهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر

وبحسب التقارير، فإن حادثة خان يونس ليست الأولى من نوعها، حيث شهد الشهر الماضي فقط 4 حوادث مماثلة وقعت جميعها في نطاق عمل الفرقة 36، ما أثار تساؤلات حادة داخل الأوساط العسكرية حول الجاهزية والتخطيط الميداني.

 

القصور الاستخباراتي الإسرائيلي محور الاتهام

مصادر عسكرية إسرائيلية رجحت أن غياب المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وسوء التنسيق الميداني ساهما بشكل مباشر في تكرار هذه الهجمات، مشيرة إلى أن القوات "تدخل أحيانًا إلى مصائد دون أن تعلم".

انتقادات داخلية إسرائيلية وغضب شعبي

التقارير أضافت أن هناك استياءً متزايدًا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل إسرائيل من تكرار نفس الأخطاء، خصوصًا أن بعضها موثق وتم بثه إعلاميًا، ما أضر بصورة الجيش أمام الرأي العام.

ما هي الفرقة 36 الإسرائيلية؟


الفرقة 36 تُعد من أبرز تشكيلات القوات البرية الإسرائيلية، وهي مسئولة عن المهام القتالية في عدة مناطق محورية، ويأتي هذا التحقيق وسط تصاعد الخسائر البشرية والعسكرية في قطاع غزة، ومعركة خان يونس تتحول تدريجيًا إلى نقطة تحول في الرأي العام الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل إعلام إسرائيلية كمين خان يونس القسام كتائب القسام جيش الإحتلال الإسرائيلي خان يونس

مواد متعلقة

بعد كمين خان يونس، مخاوف من فقدان عدد من جنود جيش الاحتلال في غزة

فصائل المقاومة تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية وسط خان يونس
ads

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

كمين خان يونس، مشاهد تجلب العار لجيش الاحتلال على يد رجال القسام (فيديو)

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن كمين خان يونس الذي نفذته القسام

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يكشف عن آية خدمت العقيدة وأثبتت أن القرآن من عند الله (فيديو)

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بقرب الحصول على رزق وفير

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

المزيد
الجريدة الرسمية