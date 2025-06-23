الجيش الإسرائيلي: 50 طائرة مقاتلة شاركت في موجة الهجمات الأخيرة على طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي له، أن 50 طائرة مقاتلة شاركت في تنفيذ الموجة الأخيرة من الهجمات التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح البيان أن الضربات الجوية جاءت ضمن عملية مركزة، وُصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء التصعيد الحالي بين الجانبين.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول الأهداف التي تم استهدافها أو حجم الخسائر، سواء في البنية التحتية أو في الأرواح.

وتأتي هذه الهجمات في ظل توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، وتبادل للتهديدات والعمليات العسكرية في أكثر من جبهة خلال الأيام الأخيرة.

نتنياهو: سنواصل صنع المعجزات لضمان أمن إسرائيل

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولة الاحتلال ستواصل صنع المعجزات لضمان خلود إسرائيل.



وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم الإثنين قائلا: "نعمق ضرباتنا لطهران مع التركيز على مقرات الحرس الثوري”.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم قائلا: “أسقطنا صواريخ إيرانية، الصواريخ الإيرانية اليوم لم تؤد لأي إصابات وهاجمنا قاعدة رعد 5 وسط إيران وقاذفتي صواريخ”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي:"نواصل استهداف منصات إطلاق الصواريخ، ومسيراتنا تحلق فوقها في إيران".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف بوابة سجن إيفين شمال غربي طهران.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاحتلال قصف مداخل سجن إيفين الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

ومن جانبها أعلنت وكالة مهر عن هجوم إسرائيلي يستهدف جامعة شهيد بهشتي في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران.

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