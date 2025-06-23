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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يقصف 6 مطارات في إيران

ايران،فيتو
ايران،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن قصفه 6 مطارات في وسط وشرق وغرب إيران، حسب ما أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية.

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل قبل قليل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض التهديد.

وأضاف جيش الاحتلال: "عند تلقي الإنذار، يطلب من الجمهور التوجه فورا إلى الملاجئ المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

كما أوضح أن مغادرة الملاجئ مسموح بها فقط بعد توجيهات صريحة من الجهات المختصة، لذا يجب الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي إيران جيش الاحتلال

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