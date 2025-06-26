إزالة عقار مكون من خمس طوابق في الإسماعيلية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، من منطقة الكوكاكولا التابعة لحي ثالث في مـحافظة الإسماعيلية، لنقل وتغطية تنفيذ المحافظة لقرار إزالة عقار مكون من خمس طوابق وذلك حرصا على حياة المواطنين ولوقوعه داخل كتلة سكنية.

استخدام معدات وآليات الحي

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

وتم تنفيذ عملية الإزالة بواسطة معدات وآليات حي ثالث وذلك وسط تواجد أمني كثيف، حيث فرضت قوات أمن الإسماعيلية بناء على تعليمات اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، كردونا أمنيا حول المكان لضمان وسلامة المواطنين وسياراتهم.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو



السكرتير العام المساعد يتابع ملفات مخالفات البناء والإجراءات التنفيذية المتخذة لتنفيذ قرارات الإزالة

وكان اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، عقد أمس الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة ملفات مخالفات البناء والإجراءات التنفيذية المتخذة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها بمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة للمدينة، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وجاء ذلك بحضور اللواء عفت راغب مستشار الوزير المحافظ للمتابعة الميدانية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، سماح المحمدي مدير مديرية الإسكان والمرافق، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الأمير عبد الله رئيس حي أول، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة والمركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بمركز ومدينة الإسماعيلية وأحياء المدينة الثلاثة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

البدء في أعمال الإزالة

وخلال الاجتماع، تم استعراض حصر بالحالات الصادر لها قرارات إزالة وأعداد المنشآت الآيلة للسقوط وما تم تنفيذه من قرارات الإزالة، والحالات المأهول بالسكان والغير مأهولة بالسكان بالإضافة إلى الحالات المتبقية والمعوقات التي تعرقل التنفيذ، حيث وجه السكرتير العام المساعد بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة القرارات الصادرة، ووضع خطة زمنية محددة لإنهاء الإجراءات.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

ووجه السكرتير العام المساعد بضرورة تنفيذ حالات الإزالة للمباني الغير مأهولة بالسكان والحالات التي يوجد بها خطر داهم.

وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة تفعيل دور اتحادات الشاغلين في الأبراج؛ والذي يسهم بدوره في تسريع الإجراءات والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني.

مناقشة موقف المتغيرات المكانية

كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة حيث أكد السكرتير المساعد على ضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية، وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدراجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٦ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه السكرتير العام المساعد رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية بإعداد حصر بحالات مخالفات البناء كلًا في نطاقه وحالات الخطورة الداهمة وتحديد الإجراء المتخذ وتحديد المباني المأهولة بالسكان والغير مأهولة وموقف المبنى المخالف من منظومة التصالح وإجمالي عدد المخالفات والإجراءات القانونية والتصرف الجنائي، هذا إلى جانب حصر بالحالات الجديدة المقدمة بملف التصالح مرفق به تاريخ تقديم الطلب.

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