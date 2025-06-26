مديرية الزراعة بالإسماعيلية تتابع أداء الجمعيات التابعة بالقصاصين

تفقد المهندس محسن قناوي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي في محافظة الإسماعيلية، جمعية منشأة القصاصين للإصلاح الزراعي، التابعة لمركز القصاصي، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الجمعية والوقوف على مدى توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المقدمة للمنتفعين.

مدير عام الزراعة يتابع جهود الجمعيات

تفقد مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مخازن ومستودعات جمعية منشأة القصاصين، وتأكد من توافر المستلزمات الزراعية الأساسية، كما استمع إلى شكاوى عدد من المنتفعين، وتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع مسؤولي الجمعية.

جانب من المتابعة،فيتو

وأكد "قناوي" أهمية التعامل الفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، ورفع الأنقاض وإعادة زراعتها، ووجَّه بسرعة تطهير المراوي والمساقي، ومتابعة الحصر الزراعي إلكترونيًّا، مع الالتزام بصرف الأسمدة من خلال الكارت الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحصيل القيمة الايجارية

كما أشار إلى ضرورة تحصيل القيمة الإيجارية بالطرق القانونية، والتعامل الحاسم مع مخالفات زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، إلى جانب إزالة الحشائش باعتبارها مصدرًا لانتشار الآفات، وتكثيف الفحص الحشري للمحاصيل، وأكد كذلك على أهمية ترشيد استخدام مياه الري.

جانب من المتابعة،فيتو

تعزيز المتابعة المستمرة

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المديرية على تعزيز المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على أرض الواقع لضمان تنفيذ السياسات الزراعية بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الموارد الزراعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية، واستمرارًا لخطة الدولة في تحسين الأداء المؤسسي والحفاظ على الموارد الزراعية.

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