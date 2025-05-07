الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 400 ألف خدمة طبية بمستشفى القصاصين التخصصي

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار جولته التفقدية بالمحافظة، والتي استهلها بلقاء الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وزيارة اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة جهود تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة في دعم المنظومة الصحية.

مستشفى القصاصين التخصصي

وتوجّه الدكتور السبكي خلال الجولة إلى مستشفى القصاصين التخصصي، حيث تفقد عددًا من الأقسام الحيوية، شملت (الاستقبال والطوارئ، وحدة الغسيل الكلوي، غرف العمليات، العناية المركزة، وحدة الحضّانات، المعمل، الصيدلية، العيادات الخارجية)، واطلع على مؤشرات الأداء ومعدلات تقديم الخدمة، مؤكدًا أن المستشفى قدّم أكثر من 400 ألف خدمة طبية حتى الآن، من بينها نحو 130 ألف خدمة طوارئ، و25 ألف جلسة غسيل كلوي، وما يقرب من 3,300 عملية وتدخل جراحي.

كما تفقد الدكتور أحمد السبكي وحدة طب أسرة القصاصين، واطمأن على كفاءة سير العمل بمنظومة طب الأسرة، وخدمات المشورة والتوعية الصحية، مشيرًا إلى أن الوحدة قدّمت أكثر من 136 ألف خدمة صحية حتى الآن. ولفت إلى أن كلًّا من مستشفى القصاصين ووحدة طب الأسرة حاصلتان على اعتماد (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وخلال جولته داخل المنشآت الصحية، حرص الدكتور السبكي على استطلاع آراء المرضى والمترددين، الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وأشادوا بجودة الرعاية الصحية ومهارة الكوادر الطبية والتمريضية بوحدة ومستشفى القصاصين.

كما حرص رئيس الهيئة على لقاء الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، معربًا عن تقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة المرضى، ومؤكدًا أن الكفاءات البشرية تُمثّل الركيزة الأساسية لتقديم خدمة صحية متميزة.

مضاعفة الطاقة الاستيعابية لقسم الحضّانات بمستشفى القصاصين

وفي ختام جولته، أعلن الدكتور أحمد السبكي عن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لقسم الحضّانات بمستشفى القصاصين، والتوسع في خدمات العيادات المسائية بدءًا من الشهر المقبل، استجابةً لمطالب أعضاء مجلس النواب واحتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز إتاحة الخدمة وتيسير الحصول عليها.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بالإسماعيلية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة مروة موافي، مساعد المدير التنفيذي لشئون اللجان العلاجية والطبية وخدمات التأهيل والأجهزة التعويضية ومدير الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، وعبدالرحمن سالم، مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي، والدكتورة شيرين سعد، المشرف على تطوير الخدمات التمريضية، إضافة إلى عدد من قيادات فرع الهيئة بالإسماعيلية ومديري المنشآت الصحية بالمحافظة.

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